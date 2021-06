Prantsusmaa valmistub valimiste teiseks vooruks

Esimese vooru tulemused näitasid, et Rahvuslik Ühendus võib esimest korda ajaloos ühe Provence'i piirkonna enda kontrolli alla saada. Vaatlejate sõnul oleks see poliitilisel maastikul võrdne maavärinaga, ning annaks Marine Le Penile hea stardipositsiooni peatseteks presidendivalimisteks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mujal Prantsusmaal jäi sisserändajate vastase Rahvusliku Ühenduse tulemus esimeses voorus oodatust kehvemaks.

Marine Le Peni hinnangul oli põhjus erakordselt väikeses valimisaktiivsuses ja ta ongi kutsunud oma toetajaid üles homme kindlasti valimistel osalema.

"Rahvuslik ühendus on praegu seisus, kus tuleb leida tasakaal. Kas öelda: "Hääletage meie poolt, sest meie oleme väljaspool süsteemi!" või öelda: "Me kuulume piisavalt peavoolu, et usaldusväärselt valitseda!" Mida rohkem saab sinu kätte valitsemist usaldada, seda vähem oled sa väljaspool süsteemi. See on väga keeruline," rääkis poliitikavaatleja Virginie Martin.

"Prantslastel on endiselt Marine Le Peni ja Rahvusliku ühenduse suhtes kõhklusi. Kas nad suudaksid suuri piirkondi ja osakondi juhtida. Peamiselt sellega ongi seletatav, et Rahvuslik ühendus on mõned kuud enne presidendivalimisi valijate hääli kaotanud. Nii et nende võimalused [Provence-Alpes-Cote d'Azur] piirkonnas võitjaks tulla on kaduvväikeseks muutunud," rääkis Pariisi Poliitikauuringute Instituudi professor Pascal Perrineau.