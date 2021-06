Tallinnas taastatakse siiani tormist kahjustatud elektriliine. Kahjusid kõrvaldav ettevõte töötab hommikul üheksast öösel kaheni, välja on kutsutud ka vabas vahetuses olevad töötajad.

Nõmmel Trummi tänaval lülitati elekter välja laupäeva varahommikul ja tööd kestsid õhtuni. Puud olid langenud elektriliinidele ja murdnud ära kolm elektriposti.

Ootamas on veel kaks objekti. Pärast tormi on meeskond käinud kolmekümnel objektil, kus murdunud puud on liinid ära lõhkunud.

"Postid on mädad ja postid on katki. Kui üks puu kukub, siis kolm-neli posti on katki ja kaablid samamoodi," rääkis Leonhard Weissi vanemelektrik Nikolai Žulin.