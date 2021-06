Sindi raamatukogus võib näha karikatuure

Sindi raamatukogus astuvad näitusel "Äratuskell karikatuurides" oma töödega üles kauaaegsed sõbrad Mati Michelis ja Raimo Aas. Aas on rohkem tuntud humoristina, kuid on ka karikaturistina kibe käsi.

Michelis ja Aas on ammused sõbrad ja just huumor ning ürituste korraldamine viis nad kokku.

"Meil selline sari oli, mis kestis kümme aastat, oli "Naise kärutamine" ja Raimo oli alati seal selle õhtu läbiviijaid," rääkis Michelis.

Esimene näitus "Häirekell karikatuurides" toimus Sindi raamatukogus 2014. aastal.

"Sindi raamatukogu pakkus mulle võimaluse, et teha näitus. Ja mina kutsusin Raimo, et tule ka oma piltidega, et teeme ühise näituse ja Huumoriliidu alt," ütles Michelis.

Aas on aga rohkem tuntud humoristi ja õhtujuhina, vähem karikaturistina. "Ma lihtsalt olen hoidnud oma küünalt vaka all, aga lõpetasin ma ju Tallinna 46. kunstikallakuga kooli. Ja seal sai joonistatud küll. Ja hiljem ka, sellel halval ajal ma vabariiklikel komsomolikoosolekutel tegin komsomoliprožektorit," rääkis Aas.

Vahepeal tuli joonistamisse paus, aga siis tuli uuesti alustada. Nimelt lubas tuttav ta Eesti karikatuuri ajalukku kirjutada.

"Ja siis mul tekkis häbi, et mille eest. Neli, viis kuus, kümme pilti ja nüüd karikaturist. Ja siis ma hakkasin uuesti jälle karikatuure tegema," rääkis Aas.