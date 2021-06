Florida kortermaja rusudest on leitud viis hukkunut

USA-s Florida osariigis kokkuvarisenud kortermaja rusudest on leitud viis surnukeha, teatasid võimud.

Miami-Dade linnapea Daniella Levine Cava ütles, et teadmata kadunud inimeste arv on kukkunud 156-ni, kuna kolm varem leitud surnukeha on nüüd tuvastatud, vahendas BBC.

"Meie tähtsaim prioriteet on jätkuvalt otsingu- ja päästetööd ning kõigi võimalike elude päästmine," ütles ta ajakirjanikele.

Osa hoonest varises kokku neljapäeva varahommikul, kui paljud majaelanikud veel magasid.

Esialgu on varingupõhjus ebaselge, kuid 2018. aastal tehtud inseneri raport tõi välja suure vea mereäärse kortermaja disainis. Raporti järgi takistas viga vee väljavoolu maja vundamendist eemale.

Hoones oli 136 korterit, neist 55 varises kokku.