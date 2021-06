Suve algus on toonud kaasa palju õnnetusi kaherattalistega

Kaks kolmandikku viimase nädala liiklusõnnetustest on juhtunud kaherattaliste sõidukitega. Suvisel ajal on liikluses üha rohkem mootorrattureid, kuigi nendega ei ole nii palju õnnetusi ette tulnud kui mullu sama ajaga. Õnnetusse sattunutele saab määravaks, kuidas kasutatakse turvavarustust.

Kaheksandat aastat Lõuna-Eesti teedel suvel mootorrattal töötava liikluspolitseiniku Lenno Ziuksmani sõnul on mootorratturitega juhtunud õnnetuste arv viimasel ajal vähenenud.

"Kui võrrelda eelmise aastaga, siis praegu on on nii-öelda langustrendis, aga see hooaeg ei ole veel läbi, see on hooaja algus," tõdeb Ziuksman.

Ta ütleb, et enim probleeme on mootorratturite puhul kiiruse ületamisega.

"Aga on ka neid, kes tahavad ilma lubadeta mootorattaga sõita. Kiivrit ikka kantakse, kiivriga probleeme ei ole," lisab Ziuksman.

Seda, kuidas mootorrattur võib tänu korralikule varustusel pääsed hullemast, võib näha maanteemuuseumis, kus on välja pandud õnnetusse sattunud mootorratturite turvavarustus.

"Selle kiivri omanik sai uue ratta. Ütles, et läheb seda lihtsalt natukene proovima. Natuke kogenuma sõbra soovitusel pani ta vähemalt kiivri pähe. Alguses oli mõte, et mis see katsetamine siis ikka on, aga kiirusel 100 km/h hakkas mootorratas natuke vibama ja sellel kiivril tegelikult on näha päris tugevalt kriimustuse jäljed," räägib maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon ühest eksponaadist.

On see isikliku kogemuse tõttu või lihtsalt ettevaatlikkusest, aga mida aasta edasi, seda hoolikamalt mootorratturid turvavarustust kasutavad.

"Aastad edasi ollakse hoolikamad, aga on ka neid, kes ei suuda lihtsalt, et ma käin korra poes ära, lähevadki t-särgiga, kiiver peas, lühikeste pükstega. Ma saan sellest kõigest aru, et on hea ja jahutav sõita, aga nagu ikka, õnnetus ei hüüa tulles. Aga üldises pildis, ma julgen, öelda, on mootorratturid tublid ja kasutavad varustust," kiitis Ziuksman.