Põllumehed on kaevanduspiirkondades hädas sisselangeva maaga

Ida-Virumaal Pagaril toimunud Estonia kaevanduse varingu valguses kahtlustavad kohalikud põllumehed, et viimastel aastatel samas piirkonnas esinenud langatused ehk maavaringud on samuti kaevandustegevuse tagajärg. Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri väitel pole enamik piirkonna langatusi nendega seotud, kuid keskkonnaamet ei välista maa vajumisel just kaevanduse mõju.

Alutaguse vallas Pagaril tänavu toimunud maavaringu põhjustasid asjaolud, mida põlevkivi kaevandamise ajal ei osatud ette näha.

"Tegemist on varjatud geoloogilise rikke või karstivööndiga. Aastate eest, kui seal mäetöid läbi viidi, et avaldunud need takistused, ja mäetööd on seal lõppenud juba aastaid tagasi," ütles Enefit Poweri peamarkšeider Allan Viil.

Kohalikud elanikud kahtlustavad, et viimastel aastatel piirkonnas toimunud teistegi langatuste põhjuseks on alt tühjaks kaevandatud maa. Maapinna kuju muutused muudavad põllutöid keerulisemaks ja on ohuks põllutöömasinatele.

"Mõned väikesed lohud ja augud, mis tekivad, on sellised, et viid need täitematerjali täis ja ta jääbki täis. Aga suured on sellised, et nad muudavad kogu aeg oma kuju ja vajuvad vaikselt edasi. Sõidad oma kaarutajaga ning ei teagi ohtu oodata, sõidad sellest üle, ja ongi jälle mats käes," kirjeldas põllumees Rene Tarum.

Kohapeal olukorraga tutvunud Enefit Poweri peamarkšeider Allan Viil on seisukohal, et need langatused pole maapinnast poolesaja meetri sügavusel toimunud kaevandustegevusega seotud.

"Vaatasime oma materjale ja võime nende põhjal küll öelda, et me ei näe seal kaevanduse süüd," teatas Viil.

Keskkonnaameti hinnangul võivad need langatused olla siiski põhjustatud maa-alustest töödest. Vanade kaevanduste tõttu maa sisse langemine on Virumaal, Harjumaal ja Lõuna-Eestis aina suurenev probleem ning sellistest anomaaliatest tuleks kohe teavitada.

"Kui märkate maapinna langatust ja see on ohtlik ning on tõenäosus, et see on mingisuguse kaevanduse või karjääri lähistel ning see võib olla tekkinud kaevandaja süül, siis tuleb pöörduda selle murega keskkonnaameti poole. Osa varinguid on ohuks inimestele ja loomadele ning mida kiiremini me nendest teada saame, seda parem," ütles keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe.

Kui teiste Alutaguse valla maalangatuste tekkepõhjused vajavad veel läbi vaidlemist, siis Pagaril kindlalt põlevkivikaevanduse tagajärjel tekkinud augu lubas Enefit Power likvideerida sügisel pärast põllutööde lõppu.