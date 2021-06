Linn lubab Levadial kommunismiohvrite memoriaali taha spordikompleksi rajada

Kommunismiohvrite memoriaali taga toimub jalgpallilahing. See on emotsionaalne ala. Kõrval on sama emotsionaalne paik. Ainult et emotsioonid on teistlaadi. Selle ümber käibki vaidlus - kas kärarikkaid ja vaoshoitud tundeid saab väärikalt üksteise kõrvale suruda.

Memento liikmed loevad end petetuiks, sest olid kindlad, et eelmine valitsus saavutas kokkuleppe Tallinnaga jalgpalliklubi Levadia kompleksi rajamiseks mujale.

"Lepiti kokku, et seda halli siia ei tule ja riik ja linn teevad omavahel koostööd, et leida hallile sobivam asukoht. Praegu tundub, et praegune valitsus on selle kokkuleppe prügikasti visanud ja otsustanud ikkagi detailplaneeringuga edasi minna," kommenteeris kommunismiohvrite memoriaali kaasautor Kalle Vellevoog.

Tollaste kõneluste juures olnutest on valitsuses alles riigihalduse minister Jaak Aab, kes kinnitab, et suuline kokkulepe tõepoolest saavutati. Kuid ei pandud paika tingimusi, mille alusel jalgpallihall teise kohta ehitada. Aab annab söödu justiitsministrile, kes on nüüdseks vahetunud.

"Ma arvan, et tuleks pöörduda justiitsministri poole. Mina olen nõus kaasa aitama, sest mina osalesin heast tahtest ja saime suuliselt sinnamaale välja, et mingi kompromiss oleks võimalik," ütleb Jaak Aab.

Memoriaali arhitekt ja Memento heidavad ette, et spordikompleks hakkaks memoriaali üle domineerima. Linna, riigi ja Levadia ametnikud kinnitavad, et juriidiliselt on kõik õigesti tehtud ja nimetavad rahulolematuid huvigruppideks. Kuid kompleks puudutab mitte huvigruppe, vaid üldsust - mustadel seintel olevad nimed puudutavad enamikku Eesti perekondadest. Ka Jaak Aabi ema nimi on seal kusagil.

Aab ütlebki välja tõe, mida seadustelt tuge otsivad läbirääkijad seni arvestanud pole.

"Kui me läheme nüüd niimoodi emotsionaalse pinna pealt seda lahkama, siis on niiviisi, et ükski asi sinna kõrvale ei kõlba," ütlebki Aab.

Just emotsionalse pinna pealt memoriaali külastajad seda võtavadki. Ega muidu president leinapäevadel just nende seinte ees seismas ei käiks. Emotsionaalsed on ka Memento esindajad. Järgmisel nädalal arutavad nad liikmed, mida edasi teha.

"Arutame, mida me edasi teeme. Kas meil on võimalusi anda kohtusse. Aga härrad juhid või seltsimehed juhid, ma ei tea, kuidas teid peab nimetama, me isegi tänasime Kõlvartit, et ta leiab asenduspinna Lasnamäele. Kus siis on nüüd see lubadus?" küsib Memento Tallinna volikogu esinaine Anne Eenpalu.

Tallinna linn annab söödu tagasi riigile ja Levadiale. Linn pakkus võimalust, et leiab asendusmaatüki, kui maa omanik riik ja riigi volitusel sellel toimetav Levadia omavahel kokku lepivad.

"Mille peale riik ja Levadia läksid suletud uste taha. Ja Levadia tuli välja - ei leidnud ühist keelt, palun jätkata planeerimismenetlust," kommenteerib Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Järgmistel aastatel võib president pidada emotsionaalset kõnet juba musta ja selle taga veel kõrgema muud värvi seina taustal.