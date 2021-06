Nädala algus on vihmane vaid Ida-Eestis

Õhk püsib suviselt soe, vaid ida pool on sajupilvede all veidi jahedam.

Öösel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kuid saju tõenäosus on suurem Kagu-Eestis. Paiguti tekib ka udu ja puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15, rannikul soojem kuni 17 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub rahulik lääne- ja loodetuul 2-8 m/s, sooja võib oodata 16 kuni 21 kraadi.

Ka päev on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma ning tekib ka äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12m/s. Sooja on kuni 24 kraadi.

Õhtul hoovihma võimalus väheneb, aga kohati on seda oodata ikka. Puhub loode- ja läänetuul 3-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur jääb 19 kuni 22 kraadi vahele.

Ka teisipäev ja kolmapäev tulevad sajusemad just Ida-Eestis, mujal võib hoovihma vaid lokaalselt sadada ning kõik tormid jäävad piiri taha. Õhk on mõõduka soojusega, öösel keskmiselt 14 kuni 17 ja päeval 20 kuni 24 kraadi.