Le Peni parteil ei õnnestu prognooside kohaselt võita üheski regioonis

Parteil ei õnnestunud realiseerida oma peamist eesmärki võita Provence-Alpes-Cote d'Azuri regioonis, mis hõlmab Marseille ja Nizza linnasid.

Valimisi on peetud ka Le Peni viimaseks võimaluseks. Esimeses voorus juhtis tema erakond vaid ühes piirkonnas, mis oli ennustatust oluliselt nõrgem tulemus.

"Täna õhtul pole me ühtegi piirkonda võitnud," sõnas pettunud Le Pen. Poliitik süüdistas muu hulgas vaenlastevahelisi "ebaloomulikke liite" ja lisas, et "koondumine on võitude võti" tulevikus.

Hästi ei läinud ka president Emmanuel Macroni erakonnal Edasi, Vabariik! (La Republique En Marche! – LREM), mis ei küündinud kuskil isegi kahekohaliste numbriteni, rääkimata ühegi piirkonna võitmisest.

Kohalikke valimisi peetakse järgmisel aastal toimuvate presidendivalimiste peaprooviks, kuid valijate loid huvi raskendab presidendivalimiste tulemuste prognoosimise võimalust.

Valimisaktiivsus jäi ilmselgelt taas väga madalaks. Lõunaks oli vaid 12,6 protsenti hääletajatest vaevunud jaoskonda tulema.

Arvamusküsitluste kohaselt ei tea paljud prantslased, mida kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse ja mille üle seal otsustatakse. Nädal tagasi peetud esimese vooru valimisaktiivsus oli 34 protsenti, mis on Prantsusmaa kohalike valimiste madalaim alates 1958. aastast.