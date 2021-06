Läänemets: rahandusministri maksuplaan vähendaks riigi sissetulekuid 400-560 miljonit

"Keit-Pentus Rosimannuse välja pakutud plaan teeks Eesti oluliselt vaesemaks ning oleks valus hoop keskklassile ja vaesematele inimestele," leiab Läänemets.

Ainuke asi, millega Läänemets Pentuse väljakäidu osas nõustub, on kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine.

"Kui seda teha aga tulumaksu suurendamise läbi nagu rahandusminister välja pakub, siis suurendab see ainult regionaalset ebavõrdust. Tulumaksust pool võtaks Tallinn ja Tartu ning paljudel teistel omavalitsustel tekiks raskusi eakate hoolekande teenuste eest tasumisel. Siin on vaja pigem riiklikku ümberjagamist eakate arvust lähtuvalt, mitte tulumaksu laekumisest."

Läänemetsa sõnul eksitab Pentus-Rosimannus avalikkust rääkides tulumaksust kui tööjõu maksust.

"Varasemalt on tööjõu maksuks peetud sotsiaalmaksu, mida tõesti tuleks vähendada, kuid kui soovime säilitada solidaarset tervishoiusüsteemi, siis eeldab see muudatusi mõnes teises maksuliigis, näiteks peaksime kehtestama viie protsendi suuruse ettevõtte tulumaksu. Kõige suuremat kahtlust rahandusministri plaanis näitab aga pakkumine, et võiksime langetada tulumaksu viie kuni seitsme protsendi võrra, mis vähendaks aastas riigi sissetulekuid 400-560 miljonit eurot."

Läänemets toob välja, et minister ei paku välja mille arvelt selline auk riigieelarves kaetakse või millistest teenustest riik loobub.

"Juba täna ei suuda Eesti maksta päästjatele, õdedele ja õpetajatele neile lubatud palgasummat, samuti ei suuda õhuke riik maksta tagasi kriisi ületamiseks võetud laene. Tulumaksu vähendamise kõige suurem probleem on aga selles, et sellest võidavad eelkõige rikkad, keskklassi ja vaeste kasu on pea olematu, arvestades, et laste õpingute või bussisõidu eest tuleks rohkem maksma hakata."

Läänemets leiab, et Pentus-Rosimannuse tulumaksu vähendamise ettepanek suunaks kogu maksusüsteemi sinnapoole, et oleme sunnitud rohkem maksustama rikkaks saamist, mitte rikkaks olemist.

"Kui keskendume ainult majanduskasvule, siis unustame ära, et majanduskasvu, edukate ja innovaatiliste ettevõtete taga on inimesed. Iga töötaja loob ühiskondlikku rikkust ning seda võimaldab hea, kõigile kättesaadav haridus ning sotsiaalne turvalisus," märkis Lauri Läänemets.