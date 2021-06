Õpetajate puudus aina süveneb, keset suve otsivad koolid kümneid töötajaid

Traditsiooniliselt otsitakse uusi õpetajaid Õpetajate Lehe töökuulutuste rubriigi kaudu. Praegu on selle põhjal suurim puudus matemaatika õpetajatest, keda otsitakse koguni 22 kooli. Sealjuures nii Tallinna, maakonnakeskustesse kui ka väiksematesse maakoolidesse. Puudus on ka klassiõpetajatest (21 kuulutust), inglise keele õpetajatest (15), loodusainete õpetajatest (12) ja logopeedidest (13).

Haridustöötajate liidu juhatuse esimees Reemo Voltri ütles ERR-ile, et õpetajate puudus on süvenev probleem. Isegi suurte linnade nagu Tallinna ja Tartu kesklinna koolidel on raskusi õpetajate leidmisega, märkis ta.

Voltri sõnul on õpetajate puudus väiksem klassiõpetajate puhul, aga suurem aineõpetajate puhul, eriti reaal- ja loodusainetes.

"Noori õpetajaid tuleb meelitada ja hoida. Ainult pooled koolilõpetajatest asuvad tööle ja tööle asunutest nelja aastaga pooled lahkuvad," sõnas Voltri.

Voltri sõnul on õpetajate puuduse põhjus noorte pealekasvu väiksus, mis tuleneb vastutuse ja koormuse suurusest ning palga väiksusest. Tema sõnul saadab eelmisel aastal vastu võetud riigi eelarvestrateegia, kus külmutati õpetajate palgad aastani 2024, noortele selge sõnumi.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA 2020. aasta uuringu järgi on õpetajate keskmine vanus pigem kõrge ning seega nende asendusvajadus suur. Uuring toob välja, et õpetajate asendusvajadus on eriti suur loodusainete ja matemaatika valdkondades. Näiteks on iga neljas füüsikaõpetaja üle 60-aastane.

Haridus- ja teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsleri Robert Lippini sõnul on õpetajate puudus küll probleem, kuid suurem probleem on nende aineline ja piirkondlik jaotus ehk õpetajaid on, aga nad paiknevad "valesti" ning on "valesti spetsialiseerunud".

Lippin ütles, et on vajalik koolivõrgu korrastamine, sest praegu on õpetajatel raske erinevate koolide vahel täiskoormust kokku saada. Ta ütles ka, et suviti paistab probleem rohkem silma, sest inimesed vahetavad töökohti.

Lippini sõnul on ministeeriumi esimene prioriteet õpetajate palkade tõus. Samuti teeb ministeerium erinevaid kampaaniaid, näiteks "Noored kooli" või "Hariduse tulevikutegijad", millega proovitakse koolidesse lisatööjõudu saada. Veel tõi ta välja algajatele õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud lähtetoetuse, mis peaks aitama neil uues kohas ennast sisse seada.

150 õpilasega Tõstamaa Keskkool otsib nii gümnaasiumi matemaatikaõpetajat kui ka keemia- ja füüsikaõpetajat.

Kooli direktori Toomas Mitti sõnul on väiksemasse kohta õpetajaid väga raske leida. Ka tema tõi põhiprobleemidena välja palga ja töökoormuse.

Mitt ütles ERR-ile, et kui 15 aastat tagasi oli ühele kohale seitse või kaheksa kandidaati, siis praegu leidub mõni üksik. Mitti sõnul pole riik oma ülesandega hakkama saanud ning õpetajate järelkasv puudub.