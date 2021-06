EL tahab vähendada Suurbritannia telesarjade ja filmide edastamist

Euroopa Liidu sisedokument kirjeldab Suurbritannias toodetud meelelahutust ohuna Euroopa kultuurilisele mitmekesisusele, teatas The Guardian.

Vastavalt EL-i meediateenuste direktiivile peavad Euroopa telekanalid andma suurema osa eetriajast Euroopas toodetud sisule. Voogedastuse platvormidel nagu Amazon ja Netflix on see nõue 30 protsenti. Prantsusmaal on see nõue isegi 60 protsenti.

EL-i dokumendi kohaselt on Brexiti järgselt Suurbritannias toodetud meelelahutus Euroopa televisioonis ebaproportsionaalselt suurelt esindatud.

Suurbritannias toodetud telesarjade ja filmide piiramine Euroopas oleks riigi meelelahutussektorile tõsiseks hoobiks. Eriti tugevalt kannataks Suurbritannia draamasarjade tootmine.

Rahvusvaheliste sarjade ja filmide müük Euroopa kanalitele tõi Suurbritannia teletööstusele eelmisel aastal sisse 570 miljonit naela. Euroopa oli Suurbritannia jaoks suuruselt teine turg. Esimesel kohal oli USA.

EL-i allikad väitsid, et Suurbritannia teletoodangu piiramine saab teoks, kui Prantsusmaast saab jaanuaris EL-i eesistuja. Prantsusmaa võib arvestada ka Hispaania, Kreeka, Itaalia ja Austria toetusega, teatas The Guardian.