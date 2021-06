ÜRO juht nimetas Kaljulaidi naiste, laste, noorukite õiguste eestkõnelejaks

President keskendub eestkõnelejana eelkõige kolmele teemale, milleks on emadesuremuse vähendamine, piisava toidu tagamine ja innovatsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liikumise algatas 2010. aastal ÜRO eelmine peasekretär Ban Ki-moon.

Kümne aasta jooksul on eri riikide ja organisatsioonide ühise pingitusena suudetud vaktsineerida rohkem kui miljard last, vähendatud märkimisväärselt väikelaste suremust ja ära hoitud umbes 25 miljonit lapsabielu.

"Probleem kipubki olema, et kui meil on üks suur mure, mis on ühine, siis see varjutab võib-olla teisi tegevusi. Tegelikult on väga paljud lapsed jäänud ilma koolilõunatest, mis ei ole sugugi ainult Eestis üks levinud viis tagada, et lapsed oleksid ka hästi toitlustatud. Inimesed ei ole saanud käia arsti juures, mis loomulikult on jällegi ohuks emade tervisele. Nii et pandeemia, nagu ka positiivsete majandusmuudatuste juures, toob tegelikult trendid välja ja need trendid ei ole üldse olnud head, kui me vaatame sotsiaalset arengut kogu maailmas," rääkis Kaljulaid.