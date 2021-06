Teisipäev toob Ida-Eestisse hoovihma, Lääne-Eestisse päikese

Teisipäeva öö on Eestis vähese või vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on olulise sajuta, kohati püsib udu. Puhub loodetuul 2 kuni 7, Põhja- ja Ida-Eestis puhanguti 10 kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati vihma, võimalik on äike. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 2 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, võimalik on äike. Puhub loodetuul 2 kuni 7, Ida-Eestis puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval taanduvad pilved itta ning valdavaks on päike. Öösel on sooja 13 kuni 18, päeval 23 kuni 27 kraadi, rannikul mõni kraad vähem. Järgnevatel päevadel areneb taas hoovihmapilvi, õhk püsib ikka suviselt soe. Nädalavahetusel võib isegi soojemaks minna.