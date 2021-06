Roheliste linnapeakandidaat Pärnus on Mart Viisitamm

"Kaaludes kõiki teisi Eesti erakondi ma leidsin ja leian, et rohelised on tõsiseltvõetav tulevikuerakond. Pärast seda, kui rohelised esitasid abieluvõrdsuse petitsiooni, mis oli julge seisukoht, millele ma olin kohe valmis alla kirjutama ja sellega kaasa minema, leidsin, et olen valmis roheliste erakonda ka tulevikus panustama, kui võimalik," ütles Viisitamm ERR-ile.

"Rohelised on juba tõusnud ja järjest tõusmas ühe-teema-parteist suurparteiks, kus meil on oma seisukohad olemas kõikides olulistes poliitikavaldkondades ja ka oma eeskõnelejad," rääkis Viisitamm.

Viisitamme sõnul on roheliste üks probleem olnud seni see, et erakond on valijatele ausalt välja öelnud kõik oma seisukohad ja lubadused, jäädes sellega alla "populistlikele suurparteidele, kes lubavad maksuvabasid reedeid, aga unustavad ütlemata, et siis ei tule reedel ka politseid, kiirabi ega ka puhkpilliorkestrit enam ja tulevikus, banaani, leiva ja kütuse hind oluliselt tõuseb".

Praegu töötab Viisitamm roheliste erakonna arendusjuhina.

Viisitamm oli Keskerakonna liige aastatel 1999-2013, roheliste liikmeks astus ta tänavu 14. juunil. Ta oli aastatel 2005–2009 Pärnu linnapea. 7. oktoobril 2013 visati Viisitamm parteist välja, kuna ta kandideeris Pärnus kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirja vastu.

2017. aasta kohalikel valimistel kandideeris Viisitamm Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna esinumbrina Mustamäel.