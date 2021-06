Haigekassa otsib erasektorist vaktsineerimispartnereid juurde

Senised vaktsineerimislepingud on sõlmitud 31. augustini. Lisaks vanade lepingute pikendamisele otsib haigekassa täiendavaid lepingupartnereid, sest juba on aru saada, et vaktsineerimisvajadus on palju pikaajalisem kui vaid suve lõpuni.

Haigekassa kuulutas välja uue konkursi erasektorist vaktsineerimispartnerite leidmiseks. Lepinguga on oodatud liituma kõik erasektori tervishoiuteenuse osutajad, kellel on eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba. Lepingu alusel tekib teenuseosutajal võimalus kõikide vaktsiinide, mida Eestisse saabub või saabuma hakkab, süstimiseks. Pakkumusi saab Haigekassale esitada 31. augustini, lepingud kehtivad selle aasta lõpuni.

Senised lepingud kehtivad 31. augustini, kuid haigekassa pikendab ka need aasta lõpuni, kui lepingupartnerid soovi avaldavad.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink selgitas ERR-ile, et nüüdseks on selge, et suve lõpuks vaktsineerimine ära ei lõppe: "Vaktsineerimine jätkub edasi ka, niipea see ära ei lõppegi."

Uusi lepingupartnereid otsitakse lisaks haiglatele, perearstidele ja senistele erasektori lepingupartneritele.

"Kõik, kes tingimsutele vastavad, võtame vastu," kinnitas Trink.

Praegu on haigekassal lepingud 17 teenuseosutajaga üle Eesti. Alates kevadest, mil lepingupartnereid esimest korda otsiti, on huvilisi jooksvalt juurde tulnud, kellega siis lepinguid on sõlmitud. Kõiki lepingupartnereid ei rakendata kogu aeg, partnerid saavad ka ise otsustada, millal ja mis mahus nad oma ressurssi on valmis välja panema.

Miline on plaan uute lepingupartnerite kaasamiseks - kas jätkatakse suurte vaktsineerimiskeskuste, väikeste vaktsineerimispunktide või hoopis mobiilsete vaktsiinibussidega -, haigekassa öelda ei oska. Nemad valmistavad lepingud ette, et oleks partnereid, keda vajadusel kaasata, suur plaan tuleb aga Marek Seeri juhitavalt nn vaktsineerimisstaabilt, mis tegutseb 31. augustini.