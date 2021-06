Transpordiamet katsetab Pärnus Papiniidu sillal uut kõrgushoiatussüsteemi

Kõrguspiirangu rikkumised ja ohutusraamide lõhkumine on Papiniidu sillal tavaline. Tegemist on olnud suure varalise kahjuga õnnetustega ja seetõttu otsustas transpordiamet rajada kõrgushoiatussüsteemi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu algas kuu aja pikkune testperiood. Süsteemi ehitas Traffest. Kolmest foorist ja kolmest kõrgusmõõtekohast koosnev süsteem maksab 121 000 eurot, mis sisaldab ka kaheaastast korrashoidu.

"Siin on tegu fooridega, siin on tegu kõrgusanduritega ja kõik see on omavahel ühendatud. Kui sillale läheneb lubatust kõrgem sõiduk, siis kõrgusandurid tuvastavad selle sõiduki, lülitatakse sisse kollased ohutuslambid ja pärast seda süttib foorides punane tuli. See on märguanne kõrguseületajale jääda seisma sinna enne silda. Veokijuhil on võimalus tagurdada või sealt ära manööverdada. Põhiline on see, et ei saaks kahjustada sillakonstruktsioonid või siis kaitseraam, mis on enne silda," kirjeldas transpordiameti intelligentsete transpordisüsteemide arendusjuht Kristjan Duubas.