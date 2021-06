Lähipäevad on sajuta, sooja on kuni 27 kraadi

Kolmapäeval ja neljapäeval on enamasti sajuta ilm, aga edasi on lõuna poolt vihma oodata.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 1 kuni 7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb sajuta ja selge. Puhub valdavalt rahulik loodetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 18 kuni 21 vahele.

Päeval kujuneb sarnaselt vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid kohati võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 23 kuni 27, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Ka õhtul on õhkõrn võimalus hoovihmaks, aga üldiselt on selge või vahelduva pilvisusega ilm. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on kõige rohkem 24 kraadi.

Nädala teises pooles kasvab sajuvõimalus, kuna lõunast läheneb madalrõhkkond, mis laupäeval napilt ka üle Eesti loodesse liigub. Õhutemperatuur püsib suviselt soe, öösiti on keskmiselt 13 kuni 17 ja päeval 22 kuni 24 kraadi.