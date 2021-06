Härma: koroonadetektiivid saavad taas pakkuda isiklikku lähenemist

Härma möönis, et Venemaal levib suures osas India tüvi ning piiriületuse teema on Eesti jaoks tundlikum, kuna Ida-Virumaa ja üldse idapiiri lähedased elanikud käivad rohkem üle piiri. Neil on selleks õigus ning nad käivad Venemaal poes, toovad sealt bensiini, neil elavad seal sugulased, aga pahatihti teisel pool piiri elava pere juurest naastes tullakse koos viirusega, rääkis Härma "Vikerhommikus".

Kui alguses arvasid Eesti tervishoiuametnikud, et India tüvi võib siin ka väga kiiresti dominantseks tüveks muutuda, siis praegu saab öelda, et kuigi juuni alguses hüppas selle näit seitsmelt protsendilt 25 protsendile, siis sealt edasi on ta ainult natukese võrra kasvanud.

"Nädala pärast läks 27 protsendile ja praegu on 33 protsendi peal eelmise nädala seisuga. See kirjeldab pigem seda, et Eestis on praegu koldepõhine levik," rääkis Härma, kinnitades, et praegu suudavad koroonadetektiivid väga hästi kõiki nakatunuid jälgida ning inimestele isiklikumat nõustamist pakkuda.

"Kui meil oleks ulatuslik levik ja haigestumine kasvutrendis, siis ta oleks kiiremini dominantseks muutunud. Aga praegu, Raplamaa kolle lõppes, seal India tüved said otsa. Pigem tuleb praegu selle tüvega nakatunuid sisse ja nendega suudetakse kenasti tegeleda, sealt võib-olla tuleb üks-kaks juhtu juurde pereliikmete näol. Üldiselt ta jääb n-ö paikseks."

Koroonadetektiivid panevad kõik nakkusjuhud omavahel ühendusse, leiavad lähikontaktsed ning räägivad nendega, et nad koju jääksid. Härma avaldas heameelt, et veebruari-märtsikuise suure koroonalaine ajal sai terviseametile väga palju abijõudu juurde värvatud ning need praeguseks väga kogenud inimesed jätkavad töötamist terviseameti juures. Kuna praegu nii palju nakatumisjuhtumeid ei ole, siis selle võrra saabki rohkem teha nõustamistööd. Endiselt tuleb ette näiteks isolatsioonikohustuse rikkumisi ja nendega tuleb tegeleda. Piiriületajaid helistab terviseamet üle ja räägib neile, kuidas käib testimine, kuidas peab isolatsioonis püsima jne.

Härma meenutas, et kolmandatest riikidest saabujatele on testimine piiril tegelikult kohustuslik. Alternatiiviks on, et kui inimene otsustab testimisest keelduda, siis on tal kohustuslik kümnepäevane isolatsioon. Kui inimene otsustab testida, siis kahe negatiivse testi järel on ta isolatsioonikohustusest vaba. Osale inimestele, näiteks kaubavedajatele, diplomaatidele kehtivad piiriületusel erandid, aga nende hulk kõigist reisijatest on Härma sõnul väga väike, nii et kui nad ka peaksid nakkust tooma, on selle mõju üldisele nakatumisele marginaalne.

Peterburi jalgpalli EM-i mänge vaatama sõitnute kohta ütles Härma, et kahe doosiga vaktsineeritud inimese nakatumisrisk on siiski madal.

"Loomulikult Venemaal on ta kõrgem kui Eestis, aga ütleks pigem seda, et kui inimene on vaktsineeritud, siis on tal võrdlemisi vähe põhjust praegu muretseda. Vaktsineerimata inimestel on risk väga kõrge, risk nakatuda ja raskelt haigestude on väga kõrge. Vaktsineerimata inimestel ma ei soovitaks praegu minna Venemaale jalgpalli vaatama."

Teisipäevase seisuga oli jalgpalli EM-iga seoses Venemaalt Eestisse toodud neli koroonaviiruse juhtu.

Mis puudutab terviseametis külmlao rikke tõttu raisku läinud sünnitusmajades ja haiglates vajaminevaid vaktsiine, siis siinkohal tunnustas Härma haigekassat, kes on võtnud ühendust tarnijate ja tootjatega ning on lootust, et uued partiid saabuvad kiirendatud tarnetega. Loodetavasti jõuavad näiteks rotaviiruse ja lastehalvatuse vaktsiinid Eestisse järgmisel nädalal ehk enne praeguste varude lõppemist.