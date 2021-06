Vaktsineerimistempo tõstmiseks Ida-Virumaal pole jätkuvalt lahendust

Ida-Virumaal on koroona vastu vaktsineeritud 34 protsenti elanikest, kuid sellele vaatamata pole veel selgust, kuidas vaktsineerimistempot tõsta, et jõuda järele Eesti keskmisele, 51 protsendi tasemele.

Kolmapäeval Narvat külastanud ja seal pressikonverentsi andnud tervisespetsialistide hinnangul tuleks lahendusi veel otsida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ida-Virumaa vaktsineerimishuvi kohta tehtud väike uuring märgib, et sealsed inimesed eelistaksid vaktsiini saada eeskätt perearstilt.

"Nemad näeksid ideaalset vaktsineerimisvarianti nii, et perearst võtab nendega ühendust, lepib kokku arstliku läbivaatuse ja seletab neile ära, milline on kõige sobivam vaktsiin nende haiguste korral, mis neil kõik olemas on ning aitab otsustada," selgitas Ida-Virumaa vaktsineerimisuuringu koostaja Jelena Rootamm-Valter.