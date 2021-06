Mustamäele kerkib Mahatma Gandhi mälestusmärk

India iseseisvumise põhieestvedajat ning võitluses vägivallast loobumise sümbolilt Mahatma Gandhit kujutatakse askeetliku välimusega sõbraliku vanamehena, kes pidas vanglas mitmeid näljastreike. Gandhi figuur on umbes kahe meetri kõrgune ning asetseb graniidist alusel. Kokku on mälestusmärk umbes kolm meetrit kõrge.

Pronksist Gandhi autor on Ram Sutar. Ehitus kestab kolm kuud.

"Kuju valmimine on hinnanguliselt septembriks-oktoobriks, mis langeb väga ilusasti kokku Mahatma Gandhi sünnipäevaga, mis on 2. oktoober," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti asejuht Andreas Saluste.

Mälestusmärk püstitatakse tehnikaülikooli lähedale mändide vahele. Koha otsis praegu Tallinna linnavalitsuses töötav Mart Luik, kui ta veel oli välisministeeriumi nõunik. Mälestusmärk võiks Mustamäe mändide vahel tervitada ka india tudengeid, kui need ülikoolist bussipeatusse rühivad.

Mälestusmärgi kinkis Eestile India Vabariik juba 2019. aastal Gandhi 150. sünniaastapäeval. Gandhi tõi Eestile ühe omamoodi kingituse veel.

"Selle kingituse vastuvõtmine võeti omakorda New Dehlis väga hästi vastu. See edendas meie omavahelisi suhteid ja selle kõige kindlamaks märgiks on 2020. aasta lõpus tulnud teade, et India Vabariik avab oma suursaatkonna Tallinnas ainsana Balti riigidest," selgitas Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusdirektor Mart Luik.

Gandhi mälestusmärke on India kinkinud paljudele riikidele. Näiteks Moskvas seisvalt Gandhilt võtsid skulptuurihuvilised mälestuseks kaasa prillid.