Neljapäev toob kohati vihmahooge

Järgneval paaril päeval on oodata paiguti hoovihma, temperatuur püsib aga 25 kraadi ümber.

Neljapäeva öösel on pilvi hõredalt. Vaid üksik rünk võib lühiajalise sajuhoo anda. Paiguti tekib aga udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 16, rannikul kuni 20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm peamiselt sajuta. Võib udu olla. Põhjakaare tuulel on kiirust 2 kuni 8, põhjarannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka arenevaid pilverünki. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja 23 kuni 27, tuulele avatud rannikul 20 kraadi ümber.

Õhtul jääb pilvi vähemaks. Kohati sajab veel hoovihma, on äikest. Idakaare tuulel kiirust 3 kuni 9, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 25 kraadi.

Reedel võib veel üksik hoog vihma tulla. Nädalavahetusel on juba kõrgrõhuala juhtivaks jõuks, puhastab taeva pilvedest, laseb päikesel särada ja upitab termomeetrinäite taas ülespoole.