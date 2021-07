Tarmo Sumberg ostis Haapsalus Promenaadi hotelli

Promenaadi hotelli senine juht Signe Unt ütles, et hotell müüdi 1,1 miljoni euro eest ning hind sisaldas kõike hotellis olevat – kuni köögitehnika, mööbli ja voodipesuni välja.

Sumbergil on plaanis Promenaadi hotelli rajada aasta ringi tegutsev spaahotell, mille valmimine võtab hinnanguliselt aega kolm aastat, sest vaja on nii kavandada, projekteerida kui ka ehitada.

Seda, kas kasutusse võetakse eelmiste omanike detailplaneering ehk juurdeehitus lammutada ning ehitada vana villa külge moodne spaahotell, Sumberg veel öelda ei osanud.

Enam kui 1300 m² üldpinnaga Promenaadi hotell sulges uksed ja koondas kõik töötajad tänavu veebruari keskel koroonakriisi tõttu.

Hotelli kodulehel kirjutatakse, et Baltic Hotel Promenaadi on ehitatud 1998. aastal, kui renoveeritud Peltzeri Villa aastast 1859 ühendati kahekorruselise uusehitisega. Hotellis on 35 numbrituba.