Ööpäevaga lisandus 21 koroonaviirusega nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati kaheksal inimesel. Kuus uutest Harjumaa haigusjuhtumitest olid Tallinnas.

Rapla- ja Ida-Virumaale lisandus kolm, Pärnumaale kaks, Järva-, Põlva- ja Tartumaale üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kahel juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kukkus veel ja on nüüd 29,5.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kolm uut COVID-19 haigusjuhtumit. Haiglaravil on 18 patsienti, mida on kolme võrra vähem kui kolmapäeval. Intensiivravil on kuus patsienti, neist juhitaval hingamisel neli.

Ööpäeva jooksul manustati 8861 vaktsiinidoosi, millest esmaseid kaitsesüste oli 2437.

Vaktsineerimisi on Eestis tehtud kokku 559 904 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 442 656 inimesel.

Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51,3 protsenti, üle 70-aastastel 67,5 protsenti.