Statistikaameti uueks juhiks saab Urmet Lee

Leel on ligi 20-aastane juhtimis- ja töökogemus avaliku sektori asutustes. Ta on töötanud riigikontrollis auditijuhi ja riigikontrolöri nõunikuna ning viimati arendus- ja haldusteenistuse direktorina.

Varem on ta töötanud Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimehena, sotsiaalministeeriumis arendusnõunikuna ning kodakondsus- ja migratsiooniametis direktori asetäitja kohusetäitjana.

Lee kuulub Haagis tegutseva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eelarve komitee koosseisu ja on asendusliige Vabariigi Valimiskomisjonis ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis. Samuti on ta Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Instituudi bakalaureuseõppe nõukogu liige. Ta on olnud Statistikanõukogu liige (2014-2018) ning Haagis asuva Alalise Vahekohtu eelarve komitee liige (2018-2020).

Statistikaameti uue peadirektori leidmiseks viis konkursi läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.