Läänemaa ja saarte teismeliste vaktsineerimine toppab Pfizeri puuduse taga

Kuigi 12-15-aastasi saab alates 14. juunist vaktsineerida, on Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa noored pandud ootele, kuna nendesse maakondadesse on Pfizer alles jõudmas. See on aga ainus vaktsiin, millega alaealisi vaktsineerida saab.

Kui Tallinnas ummistavad vaktsineerimiskeskusi praeguses suveleitsakus peamiselt vaid teismelised neid saatvate vanematega, siis Läänemaal ja saartel pole alaealistel üleskutsega end enne sügist ära vaktsineerida siiani midagi pihta olnud hakata, sest nendesse maakondadesse pole Pfizeri vaktsiini veel sisuliselt jõudnudki.

"Tegeleme sellega, et Pfizerit just 12-15-aastastele mõeldes neis piirkondades pakkuda. Aga see väide pole ka tõene, et teatud piirkondadesse üldse Pfizerit ei ole antud, sest 16-17 aastased vajavad ju ka Pfizerit. Kõigis maakondades on Pfizeri võimalusi pakutud, kasvõi aeg-ajalt ja vastavalt sellele, kuidas raviasutused tellivad," kommenteeris vaktsineerimise töörühma kommunikatsioonijuht Gea Otsa.

Üks vaktsineerimispäev suve kohta

Hiiumaal ei ole ametliku statistika järgi vaktsineeritud veel ühtki 12-15-aastast, sest seni polnud saar veel Pfizeri tarneid saanud.

"Hiiumaal on juuni algusest Pfizeri vaktsineerimise vabad ajad olnud digiregistratuuris üleval juuni algusest. Planeeriti teha 500 doosi, kahjuks on täitunud kuu ajaga alla 200 aja," viitab Otsa justkui lahjale huvile.

Hiiumaal toimub Pfizeriga vaktsineerimine 1. juulil. See on aga suve esimene ja ka ainus Pfizeri esimese doosiga vaktsineerimise päev.

Vaktsineerimispäeva läbi viiva erameditsiiniettevõtte Qvalitas meditsiinivaldkonna projektijuhi Serli Raudsepingu sõnul on teismeliste huvi vaktsineerimise vastu olnud Hiiumaal aga erakordselt suur. Broneerimisvõimalus avati aga juuni algul, kui 12-15-aastaste vaktsineerimiseks veel immunoprofülaktikakomisjoni otsust ei olnud.

"Palju on 16+ noori, kes sooviks end vaktsineerida, et minna sügisest mandrile õppima. Haigekassalt siis uurisime, et äkki saame Pfizeriga saarele minna. Saime Pfizeri ja kohe hakkasid registreeruma noored, teismelised, kuu lõpus saime ka loa 12-15-aastaseid vaktsineerida," kirjeldab Raudseping.

Eelbroneerimise alusel pani end kirja umbes 180 noort, ent vastu võetakse ka ette registreerumata teismelisi.

Raudseping arvab, et haigekassa välja pakutud 500 aega oli lihtsalt mööda prognoositud: "Tundub, et Hiiumaal on ring täis, nad on nii tublisti vaktsineeritud."

Augusti keskel saavad Hiiu noored teise doosi. Rohkem sel suvel Pfizerit saarele ei saadeta.

Vaktsineerimist viib läbi Qvalitas, sest Hiiumaa haigla personal juulis puhkab.

"Juulis me puhkame, seepärast me ei võtnud neid esimesi doose ka teha juunis. Päevad on väga-väga pikad olnud, kui oleme teinud neid massvaktsineerimisi," selgitab Hiiumaa haigla õendusjuht Riina Tamm.

Ta räägib, et juunis tegelesid nad Pfizeri puhul üksnes teise doosi manustamisega, lisaks kõigi teiste vaktsiinide teised doosid ja Jansseni ühedoosiline vaktsiin.

Sel ajal aga 12-15-aastased vaktsineeritavate sihtrühma veel ei kuulunud. Küll aga jõudsid esimesed 16-17-aastased siis vaktsineerimiseni, praeguseks on vaktsineeritud neist ligi 15 protsenti ehk 23 noort.

Saaremaa tõi vaktsiinid ise ära

Saaremaal on 12-15-aastastest noortest vaktsineeritud seni kaks. Selleks pidid nad ilmselt mõnes teises maakonnas käima või elavadki nad reaalselt mujal, sest Saaremaal algab selle vanusegrupi vaktsineerimine juulis.

"Kuressaare haiglasse toimub järgmine Pfizeri vaktsiini tarne 8. juulil ja kui veel ei ole digiregistratuuri aegu üles jõutud panna, siis need lähevad sinna kohe, kui haigla on oma töökorralduses paika pannud, millal nad neid doose teevad," kommenteerib Gea Otsa Saaremaa teismeliste võimalusi.

Tegelikult aga hakatakse Saare noori vaktsineerima 5. juulil. Kuressaare haigla korraldas vaktsiinide mandrilt ära toomise ise ära, et protsessi veidigi kiirendada.

"Taheti saata alles 8. juulil vaktsiinid, just võeti vastu otsus, et saared hakkavad kaks korda kuus vaktsiini saama – 8. ja siis 20. paiku. See tähendab, et logistiliselt pean ainult arvutama, millal ja palju teen. Lõin kisa lahti, et lapsevanemad hakkavad varsti presidendile kirjutama, miks saarlased ei vaktsineeri lapsi! Esimesed registreerunud on ju juba paar nädalat oma aega oodanud. Meil on oma auto, tõime ise Tallinnast eile vaktsiinid ära. Täna hakkame inimesi läbi helistama, et esmaspäeval kohale tuleks, kes on kirjas," räägib Kuressaare haigla infektsioonikontrolli õde Inga Adamson.

Adamson on valmis noori kasvõi kord nädalas vaktsineerima, sest haigla auto käib igal kolmapäeval mandril niikuinii.

Saaremaal käib laste registreerimine nii, nagu kogu riigis vaktsineerimise algusaegadel.

"Kui laste vaktsineerimine lahti läks, puudus haigekassal üldse kontseptsioon selle kohta. Küsisin, et kuidas te seda ette kujutate - mandril pole probleemi, kui nooruk helistab, saab end kirja panna. Meie ei saa sedasi üldse tööd teha, peame enne lapsed kirja panema ja vaktsiinid tellima, nagu algul oli, kui vaktsineerimine lahti läks," ütleb Adamson.

Nimelt on Pfizeri säilitamistingimused kõige keerulisemad - viie päeva jooksul alates tarne laekumisest tuleb süstid ära teha. Ühes viaalis on kuus doosi, need tuleb kahe tunni jooksul ära teha. Iga doos on arvel, seega uisapäisa saarele vaktsiine tellida ei saa, minna tuleb kindla peale.

"Paneme nad listi kirja, kogume lapsed kokku, kui saame 30 last kirja, siis tellime vaktsiinid ära ja teeme süstid ära. Kuue kaupa pole mõtet neid vaktsineerida, me nii ei saa jupitada, peame ikka mitme viaali jagu korraga planeerima," kirjeldab Adamson. "Reedel oli kirjas 27 last, nüüd juba 40 ringis kindlasti. Inimesed kogu aeg registreerivad."

16-17-aastaste vaktsineerimist on Adamson saanud Pfizeriga nüüdseks juba kaks ringi organiseerida, sedasi on õnnestunud seni kaitsepookida 50 noort, kes moodustavad pea kümnendiku saare sellest vanusegrupist.

Kuna Adamson on harjunud soovijaid klapitama, et vaktsiine raisku ei läheks, võimaldab ta ka mandriinimestel oma teise doosi sealt saada, kui esimene mujal on saadud.

"Me siin väikese saare peale võime sellist elu elada, aga mandril ei tule see üldse kõne allagi. Sellepärast on aru saadud, et saarelt ikka saab, kui mujal saadetakse kukele, mis puudutab teisi doose. Kui inimesele see päev sobib, mil me oleme vaktsineerimas ja vaktsiin sobib, siis oleme kõik vastu võtnud," ütleb Adamson.

Haiglal on üks telefon, mis on kogu aeg punane, sest inimesed helistavad, et oma teise doosi aegu muuta. Digiloos inimene seda ise teha ei saa ning haigekassa on kategooriliselt keeldunud TEHIK-ult selleks ka IT-arendust tellimast, sest tegemist olevat niivõrd keerulise protsessiga. Nõnda on iga vaktsineerimispunkt telefonikeskjaamaks kujunenud, sest toru otsas ootejärjekorras rippumine on inimestele ainus võimalus suviste plaanide tekkimisel oma vaktsineerimisaega muuta.

Läänemaa peab ootama poole juulini

Hetkeseisuga on Läänemaal sissekirjutust omavatest 12-15-aastastest vaktsineeritud 14. Selleks on nad pidanud teekonna mõnda teise maakonda ette võtma, sest nende vaktsineerimiseks vajalikku Pfizerit juuni teises pooles maakonda saadetud ei ole.

Haapsalus asuv Läänemaa haigla sai juunikuus üksnes Modernat. Haigla oli saadetisega rahul, sest Moderna pole nii temperatuurinõudlik kui Pfizer ja selle süstimiseks alates tarnest on aega 30 päeva.

Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets leiab, et teismelisi oleks kõige lihtsam vaktsineerida pereõdede või kooliõdede abiga, siis kui kooliaasta taas algab.

Nii nagu Hiiumaa haigla kollektiiv, puhkab juulis ka Läänemaa haigla kollektiiv, mistõttu teismeliste vaktsineerimist nad ette võtnud ei ole.

"Me ei ole alaealisi vaktsineerinud. See pole ka eesmärgiks olnud, haiglale on vaktsineerimine teisene tegevus," ütleb Haapsalus asuv Lepmets. "Meie oleme teinud vaktsineerimist ajutiselt nüüd oma teise töö kõrvalt. Õed, kes vaktsineerivad, teevad seda tööd ka oma põhitöö kõrvalt. See on paras logistiline pähkel. Juuni lõpuga tegime viimased teised doosid ära, poole augustini pole plaanis rohkem teha."

Haapsalus ja Läänemaal tegelevad vaktsineerimisega valdavalt perearstid ja erameditsiiniettevõtted.

"Haapsalus vaktsineeriti soovijaid Pfizeriga juuni esimeses pooles, teenust osutas kaks raviasutust. Vaktsineerimine toimus kultuurimajas, kõik pakutud vaktsineerimise ajad kahjuks ei täitunud," ütleb vaktsineerimise töögrupi kommunikatsioonijuht Gea Otsa.

Siis aga 12-15-aastaseid veel vaktsineerida ei saanud. 16-17-aastastest jõudis siis end Läänemaal vaktsineerida 15 protsenti.

Järgmine võimalus Pfizeriga vaktsineerida avaneb 13. juulil kultuurimajas, kus teenust osutab Eldred.

"Ajad on broneerimiseks digiregistratuuris avatud," ütleb Otsa.