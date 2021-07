Reedel saabub Tallinnasse hooaja esimene kruiisilaev

Saksa turul tegutsevad kruiisifirmad TUI Cruises ja MSC Cruises on alustanud kruiisireiside pakkumist Läänemerel, esimene laev Mein Schiff 1 saabub Tallinnasse sel reedel kell 9 hommikul.

Mein Schiff 1 alustab kruiisi Saksamaalt Kielist ning enne Eestisse saabumist teeb peatused Rootsis Visbyl ja Stockholmis, teatas Tallinna Sadam.

Juulikuus teevad TUI Cruisesi laev Mein Schiff 1 ja MSC Cruisesi laev MSC Seaview Tallinnase kokku üheksa kruiisilaevakülastust, mis praeguse seisuga toimuvad 2., 6., 8., 13., 14., 21. ja 29. juulil. Tallinna Sadam ootab kruiisilaevade külastusi ka veel augustis, septembris ja oktoobris.

Tulenevalt koroonapandeemia mõjust toimuvad taasalustavad kruiisireisid hoopis teistsugusel alusel, kui need olid enne koroonapandeemia puhkemist. Laevade täituvus on oluliselt väiksem kui tavaliselt. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed on enne reisi algust testitud või vaktsineeritud.

Reisijate maale tulek toimub vaid niinimetatud mulli kontseptsiooni alusel, mis tähendab, et huvilised saavad Tallinnaga tutvuda ainult kruiisifirma organiseeritud ja Eesti partneri korraldatud ekskursioonide raames ning külastavad ainult neid muuseume, vaatamisväärsusi ja restorane, kus on võimalik tagada reisijate turvalisus, minimaalne kokkupuude kohalikega ning hajutatus.

Kõik reisijaid teenindavad bussijuhid ja giidid peavad olema testitud või vaktsineeritud, sama kehtib sadamapersonali kohta. Kruiisifirmade, Tallinna Sadama ning ametkondade välja töötatud ennetusmeetmed laevadel, sadamas ja sihtkohas aitavad kaitsta nii reisijaid kui ka kohalikke elanikke vastastikku võimaliku nakatumise eest.

Tallinna Vanasadamas valmib juulikuus kruiisiterminal, mis annab sadamale vajadusel parema võimaluse kruiisireisijate teenindamiseks ning võimalike täiendavate ennetusmeetmete rakendamiseks.