Trump ei saa maksupettuse osas süüdistust

Vance'i büroo on Weisselbergi mitu kuud survestanud, et temast saaks protsessil võtmetunnistaja. Weisselberg on siiamaani aga keeldunud. Weisselbergile lähedased inimesed kinnitavad, et tema meeskond on kohtuvõidus kindel.

Weisselbergi süüdistatakse hüvede deklareerimata jätmises. Weisselberg kasutas hüvesid, mille käigus kasutas ametiautot ja ettevõtte korterit.

Õigusekspertide hinnangul esitavad uurimisasutused selliseid süüdistusi harva, kuna sellistes küsimustes on maksuseadus ebaselge.

"Selliste hüvede kasutamist juhtub ka teistes ettevõtetes. Keegi ei näe tavaliselt vaeva, et seda uurida. Trumpi organisatsiooni uurimisel on kindlasti mängus ka poliitika," ütles Delaware'i ülikooli ärijuhtimise õppetooli juhataja Charles Elson.

Endise presidendi sõnul on tegemist poliitilise "nõiajahiga". Vance'i uurimisele on kaasatud ka New Yorgi peaprokurör Letitia James. James kuulub demokraatide ridadesse.

Õigusekspertide sõnul mõjutab Vance'i süüdistus Trumpi äriimpeeriumi siiski tugevalt. Trumpi organisatsioon haldab kortereid, golfiväljakuid ja hotelle. Samuti teeb organisatsioon sageli pakkumisi avalikele projektidele. Uurimise ajal muutub aga Trumpi organisatsiooni osalemine avalikel konkurssidel tunduvalt raskemaks.

Vance'i juhitud uurimine on kestnud viis aastat.