Leedu piirivalve pidas ööpäevaga kinni 150 illegaalset sisserändajat

See on suurim 24 tunni jooksul kinni peetud illegaalsete piiriületajate hulk, ütles piirivalve pressiesindaja Giedrius Mišutis.

"Eelmine rekord sai kolmekordselt ületatud," lisas Mišutis.

Kinni peetud migrandid on Kamerunist, Iraagist, Süüriast ja Afganistanist. Enamik neist taotles Leedust varjupaika.

Kõigile välismaalastele tehakse koroonatest ja nad isoleeritakse tulemuste selgumiseni.

Sel aastal on Leedus kinni peetud 822 illegaalset immigranti, kes on sisenenud riiki ebaseaduslikult Valgevenest.

Kogu 2020. aasta jooksul peeti kinni 81 ja 2019. aastal 46 illegaalset sisserändajat.

Tänavu ebaseaduslikult Leetu tulnud migrantide hulgas on 481 inimest, kes on iraaklased või väidavad seda. Iraani kodanikke on piiriületajate hulgas 57, Süüriast on pärit 51, Valgevenest 46, Venemaalt 28, Guineast 13, Türgist 12, Sri Lankalt 10 ja teistest riikidest vähem.

Leedu on viimasel ajal tugevdanud valvet Valevene piiril, neid toetab nüüd ka Euroopa piirivalveagentuur Frontex.