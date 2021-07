Kiik: tervisemeti algne info külmikurikke kohta näitas probleemi väiksemana

"Olen nõus, et teavituse ajaline raam ei olnud ilmselgelt piisav. Oleks eelistanud saada infot varem ja see info, mis minuni jõudis, oli viisakalt öeldes liiga optimistlik, aga võib ka öelda, et see oli ebatäpne. Tagantjärele hinnates osutus see valeks - ei olnud olukord lahenenud, ei olnud süsteemid korras, ei olnud temperatuurid veel nõuetekohased ja kuna temperatuur jäi kõikuma, siis võib öelda, et need ruumid ei ole kasutatavad enne väga põhjaliku ekspertiisi tegemist," rääkis Kiik.

Minister rääkis e-kirjast, mille saatis talle reede, 25. juuni õhtul terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Kirja adressaatideks olid ka sotsiaalministeeriumi tervise valdkonna asekantsler ja sotsiaalministeeriumi kantsler.

"Ta edastas täpsemalt oma asutuse - terviseameti - varasema e-kirja, mis oli tol hetkel läinud ravimiametile, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS), Üllar Lannole endale, erinevatele terviseameti ja haigekassa ja ministeeriumi teistele esindajatele," rääkis Kiik.

Minister tõi riigikogu komisjoni ees välja ka punktid, mis kirjas ebatäpseks osutusid.

"Esiteks oli selles kirjas ära toodud, et hommikul avastas vastutav isik, et terviseameti kahes külmkambris on temperatuur tõusnud +15 kraadini. Oli viide sellele, et süsteemi vaadates selgus, et temperatuur hakkas tõusma 23. juunil. Nagu enne viitasin, siis mulle hiljem saadetud logid näitavad, et tegelikkuses ühes ruumis temperatuur hakkas tõusma juba oluliselt varem. Ehk et tol hetkel juba see oli tagantjärele hinnates ebatäpne," rääkis Kiik.

"Teine pool oli seotud sellega, et kohapeal käis RKAS-i tehnik. Siin on kirjas, et ta tegi kõik korda. Tegelikkuses ju ei saa seda väita. Ning see [väide, et] temperatuur hakkas langema ja oli peagi normi piires - ka see tagantjärele ei vasta tõele," jätkas minister.

"Probleeme ilmnes pikema perioodi jooksul, alates pühade-eelsest ajast ja ka pärast esialgset tehniku külastust, esialgset olukorra fikseerimist, esialgset valehinnangut, et olukord on lahenenud," tõdes Kiik.

"Ehk et toona oli teadmine selle kohta, et intsident on aset leidnud, aga mitte selle intsidendi ulatuse kohta. Ja oli valeinfo, valearvamus, et olukord on lahendatud, mida tagantjärgi selgus, et ei ole," tõdes Kiik.

Tema sõnul ei olnud tol hetkel veel ei ravimiametilt ega ravimitootjatelt infot selle kohta, kas ladudes, kus jaanipühade ajal tõusis ootamatult temperatuur üle lubatud normi, hoitud vaktsiinid ja ravimid on kasutatavad või mitte.

"See info, nagu ütlesin, tuli järk-järgult esmaspäeval, teisipäeval ja ajas läks olukord üha halvemaks. Ehk et alguses hinnang oli optimistlikum ja täna me arvestame sellega, et sisuliselt kogu see laoseis tuleb ohutuse huvides asendada," rääkis Kiik.

Minister ütles ka, et terviseameti laos toimunud rikke uurimiseks moodustatud riigisekretäri juhitav komisjon pidas reedel esimese istungi, kuid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on öelnud, et vajab lao seadmete uurimiseks ja analüüsiks aega kui augusti keskpaigani.

Nõgene: miks Lanno on veel ametis?

Riigi vaktsineerimisprotsessi varemgi kriitiliselt suhtunud Tallinki juht Paavo Nõgene teatas Kiige seisukoha ärakuulamise järel, et terviseameti juht Üllar Lanno peaks ametist lahkuma.

"Riigikogu erikomisjonis teatas minister Kiik, et temperatuur ühes külmaruumis läks üle lubatud normi juba 21. juuni õhtul. Samuti, et ruume külastati 22. juunil. 22. juuni pealelõunal suleti terviseamet ja algas jaanipäev. Härra Lanno, ikka veel ametis?" küsis Nõgene.