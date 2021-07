Järgmisel nädalal jõuab Eestisse 44 000 koroonavaktsiini doosi

Esmaspäeval saabub Eestisse 27 250 doosi Pfizer/Biotech vaktsiini.

Neljapäeval saabub 9600 doosi Jansseni vaktsiini. Moderna vaktsiini tuleb 7200, kuid sotsiaalministeeriumi nõunik Gea Otsa ei osanud ERR-ile öelda, mis kuupäeval täpselt doosid saabuvad.

Kokku tuleb Eestisse tuleval nädalal ligi 44 050 doosi koroonavaktsiine.

Reede hommikuse seisuga on Eestis vaktsineerimisi tehtud kokku 562 294 inimesele, kellest 114 115 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 448 179 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.