Reedeõhtusele jalgpalli EM mängule Peterburis läheb 48 inimest Eestist

EJL-i avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul on jalgpalliliidu kaudu juba käinud Peterburis toimuvatel jalgpalli EM mängudel 100 inimest Eestist

Neist 12 vaatas Belgia-Venemaa mängu, kaks Poola-Slovakkia mängu, 28 Venemaa-Soome mängu, kaheksa Belgia-Soome mängu, kaks Rootsi-Poola mängu ning reede õhtul toimuvat Šveitsi ja Hispaania vaheliselt veerandfinaali läheb Eestist vaatama 48 inimest.

Uibolehe sõnul on teistele üle Euroopa toimuvatele mängudele läbi jalgpalliliidu läinud paarsada inimest Eestist.

Uiboleht ütles, et jalgpalliliidu kaudu saavad mängule ainult jalgpalliga seotud inimesed, näiteks kohtunikud või treenerid. Laiem avalikkus saab pileteid osta läbi UEFA ning nende kohta Uibolehe sõnul liidul andmeid pole.

Soomes viimastel päevadel kasvanud nakatumiste põhjuseks on just Peterburis mänge vaatamas käinud inimeste nakatumine. Uiboleht kinnitab, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mängudel kehtivad nii UEFA kui ka asukohariikide juhendid.

"UEFA-l on tihti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karmimad reeglid kui riikidel endal," ütles Uiboleht.

Tema sõnul nõuab UEFA üldjoontes kõigilt staadionile pääsemiseks negatiivset koroonatesti (seda isegi riikides, mis Eestist tulijatelt testi muidu ei nõua), enamikel staadionitel kehtib ka maskikohustus ning publiku hajutamine.

Uiboleht tõi välja, et nendel Euroopa meistrivõistlustel on piletitel isegi inimeste hajutamiseks kirjas kindlad ajaperioodid, millal seda konkreetset inimest staadionile lastakse.

Venemaale jalgpalli vaatama minemiseks on vaja viimase 72 tunni jooksul tehtud negatiivset koroonatesti ja staadionil on maskikohustus ning hajutamine. Tagasi Eestisse tulles on mittevaktsineeritutel ning nendel, kes pole koroonat läbi põdenud isolatsioonikohustus, millest pääseb kahe testi tegemisega.