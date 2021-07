Esmaspäevast peavad eneseisolatsiooni jääma kolmest Euroopa riigist saabujad

Enne Eestisse saabumist tuleb täita piiriületaja ankeet. Seda saab täita kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita ankeeti paberil. Piirivalve või lennufirma võib paluda piiriületajal esitada meilile saadetud piiriületuse kinnitus kas elektrooniliselt või paberil.

Ankeeti ei pea täitma piiriületajad, kes on koroona läbipõdenud, selle haiguse vastu vaktsineeritud. Esitamisvalmis peavad olema läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad dokumendid, kuna neid võidakse piiril kontrollida.

Saabumine Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast, Schengeni alalt või Ühendkuningriigist

Eestisse saabumisel rakendub kümnepäevane eneseisolatsiooni nõue neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

5. juulist rakendub liikumisvabaduse piirang Küproselt, Portugalist ja Ühendkuningriigist saabujatele.

Liikumist ei piirama need, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Saabumine väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda, Schengeni ala või Ühendkuningriiki

Alates 21. juunist on võimalik Eestisse reisida vaktsineeritud inimestel ka kõikidest Euroopa Liidu välistest riikidest. Tuleb kontrollida, kas inimene vajab viisat. Vaktsineeritutele liikumisvabaduse piirang ei rakendu.

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovitusele kolmandate riikide ja erihalduspiirkondade kohta on Eestisse võimalik reisida kõikidel põhjustel (sh vaktsineerimata inimestel) Albaaniast, Armeeniast, Austraaliast, Aserbaidžaanist, Ameerika Ühendriikidest, Bosnia ja Hertsegoviinast, Bruneist, Hongkongist, Iisraelist, Jaapanist, Jordaaniast, Liibanonist, Lõuna-Koreast, Macaust, Moldovast, Montenegrost, Kanadast, Katarist, Kosovost, Põhja-Makedooniast, Rwandast, Saudi Araabiast, Serbiast, Singapurist, Taist, Taiwanist ja Uus-Meremaalt.

Kümnepäevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 75 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Järgmisel nädalal ükski EL-i Nõukogu soovituse nimekirjas olev riik nende seas pole.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud EL-i Nõukogu nimekirjas, kehtib kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda. Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga. Juhul, kui nende riikide kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks, ületab riigipiiri korduvalt, peab ta tegema mõlemad testid Eestis.

Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtiv kord (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

(1) inimesed, kes soovivad pärast Eestisse saabumist kümnepäevast liikumisvabaduse piirangut lühendada, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb kümnepäevasest isolatsioonikohustusest enne tähtaega, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

(2) inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. Kümnepäevase isolatsiooni võib lõpetada enne tähtaega juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi; osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel; naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Kümnepäevase liikumisvabaduse piirangu ja koroonatestimise nõudeid ei kohaldata järgmistele inimestele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

(1) kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on ta terveks tunnistanud kuni üks aasta enne saabumist;

(2) kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

(3) kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;

(4) kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;

(5) kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;

(6) kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(7) kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;

(8) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;

(9) kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;

(10) kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;

(11) kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Kümnepäevase liikumisvabaduse piirangut ei kohaldata haigustunnusteta inimestele, kes ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda nädalas vältimatuks piiriüleseks töötamiseks või õppimiseks siis, kui nad on teinud viimase seitsme päeva jooksul vähemalt ühe koroonatesti ning selle testi tulemus on olnud negatiivne või kui nad on viimase kuue kuu jooksul koroona läbi põdenud ja arst on tunnistanud nad nakkusohutuks või kui nad on läbinud vaktsineerimiskuuri. Piiril peab tõendama nii töötamist (nt tööandja kirjaga) kui ka testi negatiivset tulemust või vaktsineerimist/läbipõdemist.

Välisministeerium soovitab kõigil välismaale reisijatel hinnata oma reisi vajalikkust.

Vaata välisministeeriumi veebilehelt täpsemat infot Eestisse saabujatele mõeldud piirangute kohta.