Portugal kehtestas paiguti taas öise liikumiskeelu

Pea poolte Portugali elanike jaoks hakkab reedest taas kehtima öine liikumiskeeld, kuna valitsus üritab ohjeldada koroonaviiruse uut nakkuslainet, mille taga on delta (India) tüvi.

Kodudest ei lubata kella 23 õhtul viieni hommikul lahkuda umbes neljal miljonil inimesel, kes elavad 45 omavalitsuses, nende seas Lissabon ja Algarve, aga ka Porto ja Braga.

Otsusega pööratakse ümber Portugali järkjärguline taasavamine, mis võeti ette märtsi keskpaigas pärast aasta algul nähtud ränga nakkuslaine taandumist.

"Olukord ei ole võrreldav raskemate hetkedega, millega meie riik viimasel pooleteisel aastal silmitsi on seisnud, kuid see läheb halvemaks," ütles valitsuse pressiesindaja Mariana Vieira da Silva.

Kõrge või väga kõrge riskiga piirkondades peavad restoranid, kohvikud, ärid ja kultuuriasutused piirama oma lahtiolekuaegu ja külastajate arvu.

Reisimine Lissaboni ja ülejäänud riigi vahel on nädalavahetuseti keelatud olnud juba viimased kaks nädalat.

Uute nakkusjuhtude arv on tõusnud riigis esmakordselt alates veebruari keskpaigast üle 2000 päevas, kevadel oli juhtumeid umbes 500 päevas.

Peaminister Antonio Costa valitsust on kritiseeritud, kuna Portugal oli ainus EL-i liige, mis lubas riiki Briti turiste kolmel nädalal alates mai keskpaigast, kui delta tüvi Ühendkuningriigis jõudsalt levima hakkas.

"See on kordus sellele, mis juhtus detsembris ja jaanuaris alfa tüvega," ütles arstide liidu juht Ricardo Mexia, viidates esmalt Suurbritanniast avastatud nakkavamale viirusetüvele.

Delta tüvi, mis on seni avastatud koroonaviiruse tüvedest kõige nakkavam, avastati esmalt Indias, kuid nüüd on see levinud mitmekümnesse riiki üle maailma.

Portugali võimud on vaktsineerimisprogrammi hoogustanud, täielikult on vaktsineeritud kolmandik elanikest.