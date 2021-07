USA sõdurid lahkusid Afganistani Bagrami lennubaasist

Ameerika Ühendriikide üksused võtsid Bagrami enda kontrolli alla pärast 11. septembri rünnakuid ja see on olnud Ameerika sõjalise jõu sümbol Afganistanis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA ei ole julgeolekukaalutluste tõttu öelnud, millal täpselt viimane sõdur Afganistanist lahkub. Praegu käivad läbirääkimised Kabuli lennuvälja julgestamise üle, samuti on kavas jätta 650 Ameerika sõdurit kaitsma USA saatkonda Kabulis.

Ameerika Ühendriikide ja NATO üksused lahkuvad, kuid islamirühmitus Taliban võtab järjest uusi alasid enda kontrolli alla. Luureallikate hinnangul võtab Taliban Afganistanis jälle võimu enda kätte kuue kuu kuni aasta jooksul.

"Ameeriklased peavad Afganistanist lahkuma ja riiki peab saabuma rahu. Me oleme keerulises olukorras. Osa inimestest on oma kodukohast lahkunud, kui piirkond on langenud. Paktias on juba seitse regiooni Talibani kätte langenud," rääkis Kabuli elanik Javed Arman.

"See on hea uudis, (et ameeriklased Bagramist lahkuvad). Ameeriklased on Talibaniga Dohas kokkuleppe saavutanud ja need lepingud tuleb ellu viia. See on Afganistani huvides," ütles Kabulis elav Yaasin Hemat.