Põhja-Tallinn ja baarid otsivad lahendust öösel avaliku korra tagamiseks

Tallinna ööelu on suuresti koondunud Põhja-Tallinna erinevatesse piirkondadesse, kus politseil on olnud viimasel ajal rohkelt tööd avaliku korra tagamisega. Kõige rohkem muret on olnud purjutajatega. Uuel nädalal plaanib linnaosavalitsus koostöös politsei ja ettevõtjatega pidada nõu, et leida kõigile sobivad lahendused.

Balti jaama turu ja Telliskivi loomelinnaku vahelisele alale, kus asuvad sellised kohad nagu Sveta baar ja Peatus, koguneb igal nädalavahetusel suur hulk inimesi. Probleem avaliku korra rikkumisega on olnud suur, kuid nüüd on oodata lahendust, sest turvamehi on juurde palgatud.

Niinimetatud Depoo piirkonda, mis kuulub Astri Kinnisvarale, on kohalikele ja väljastpoolt tulijatele üks lemmikutest vabaaja veetmiskohtadest, kus nauditakse nii muusikat, seltskonda kui ka vägijooke.

Kui varasematel aastatel piirdus antud piirkond mai ja juunikuus nelja kuni kuue väljakutsega seoses avaliku korra rikkumisega, siis sel aastal on viimasel kahel kuul saanud politsei väljakutse 33 korral.

Olukorra parandamiseks otsustasid nii haldajad kui ka meelelahutusasutuste pidajad palgata rohkem turvamehi.

"Ütleks, et väiksemate rikkumiste poolest kindlasti, me ei pea igas asjas sekkuma. Seal võib olla mõni joobes inimene, kes on üle käte läinud, saavad turvamehed hakkama, suunavad koju ära või oma alalt välja, siis me ei pea ise sinna sekkuma. See on kindlasti väga hea, suur ennetustöö nende poolt," rääkis kesklinna politseijaoskonna välijuht Tauri Linnas.

Noblessneri piirkond, mis eelmisel aastal oli hädas purjutavate inimestega, on tänu koostöös elanike ja turvafirmaga saanud olukorra kontrolli alla.

"Kõige parem retsept on koostöö. Koostöö elanikega, koostöö politseiga, koostöö linnaosaga ja seda me oleme teinud. Lahenduseks ei ole ühte sammu, kasutusele tuleb võtta erinevaid meetmeid," rääkis Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap.

"Kõige probleemsemad on just need toitlustuskohad, meelelahutuskohad, mis on väga kaua lahti," sõnas Pihlap.

Uuel nädalal toimub linnaosavalitsuse, politsei, korrakaitseüksuse, ettevõtjate ja kinnistute vahel nõupidamine, kuidas leida toimivaid lahendusi.