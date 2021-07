Sauel avati uus hipodroom

Sel nädalavahetusel avati kahepäevase American Horse Show'ga uus hipodroom. Hipodroomi avaüritusega tähistatakse, nagu nimigi ütleb, Ameerika iseseisvuspäeva nädalavahetust.

"Mis on ajalooliselt huvitav, on see, et 1930ndatel aastatel olid suur osa traavlitest olid vene päritolu traavlid, siis mida rohkem aasta edasi, seda rohkem on traavleid Ameerika tõugu. Oh imet küll, suur osa traavlitest, kes täna võistlevad, ongi Ameerika tõugu traavlid," rääkis American Horse Show korraldaja Auris Rätsep.

Uue hipodroomi tingimustega on võistlejad rahul. "Siin enne just üks käis ütles mulle, et jube pikk sirge on siin. Ma küsisin, et kas see on hea või halb. Ta ütles, et see on fantastiline. See on väga rumal, kes julgeb vinguda selle raja tingimuste üle, ütles võistleja, hobuse omanik ise," sõnas Rätsep.

Tallinna hipodroomi täielik kolimine võtab veel mõnevõrra aega.

"Täna ja homme on esimesed võistlused traavirajaga, kuna valmis on ainult traavirada. Pealtvaatajate ala ja tallide ala valmib siin aasta kahe jooksul. Nii kaua veel hobused elavad hipodroomil. Nagu tallid siin valmis saavad, kolime siia," rääkis hipodroomi tegevjuht Mihkel Gull.

Uuel hipodroomil on oluliselt rohkem ruumi kui oli Tallinnas - 16 hektari asemel 25.

"Seal oli meil kõik stagneerunud juba vanast ajast juba, siin on meil tipptasemel rada, tuleb tipptasemel rajatis - ma arvan, et väga suur samm edasi," rääkis Gull.