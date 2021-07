Donald Tusk naasis Poola poliitikasse

Paljud erakonnaliikmed loodavad, et kunagine peaminister Tusk annab parteile uue hingamise ja aitab kindlustada Poola tuleviku Euroopa Liidus. Praegune võimupartei Õiglus ja Õigus on Euroopa Liiduga üha suuremasse vastuollu läinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kodanikuplatvormi toetus on praegu väga madal. Kriitikute sõnul tuleks neil rohkem kaasa haarata noori ja vähemedukaid poolakaid. Valimised on Poolas 2023. aastal. Tusk lubas kurjusega valitsevat Õigust ja Õiglust võita.

"Minu naasmine on kindel veendumus ja seda ei muuda miski. Kodanikuplatvorm on asendamatu. Seda on vaja mitte kui mälestust, vaid kui jõudu, mis võidaks meie tuleviku eest peetava võitluse Õiguse ja Õigluse vastu. Ilma Kodanikuplatvormita võidulootust pole," sõnas Tusk.