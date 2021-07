Uuel nädalal on oodata hoovihma ja 30-kraadist kuumust

Homme liigub kõrgrõhkkonna põhikese Põhja-Skandinaaviast Loode-Venemaale ja selle edelaserv ulatub Läänemere äärde. Päikesepaistelisemaks kujuneb päev Soomes, Eestis ning Rootsi kesk- ja põhjaosas. Kõrgrõhuala serva jääv madalrõhuala kostitab kohatiste vihmapilvedega Leedut, Poolat, Taanit ja Lõuna-Skandinaaviat.

Temperatuur tõuseb pilvisemas piirkonnas 25 kraadini, selgema taeva all kuni 28 kraadi piiresse. Kõige kuumemaks kujuneb päev Soome ja Rootsi kesk- ja põhjaosas, kus termomeetrinäidud küündivad kuni 32 kraadi juurde.

Öö vastu pühapäeval on suures osas selge ja täiesti kuiv. Puhub idakaare tuul 2-9, Peipsil kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi juurde, rannikul on kohati ka kuni 20 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb päikesepaisteline ja nõrga idakaare tuulega. Kella kaheksaks küündib temperatuur juba mitmes paigas 20 kraadini.

Päeval tekib pilvi küll natuke rohkem, aga sadu neist ei tule ning tuul laseb neil vahelduda. Idakaare tuul valitseb 2-9, põhjarannikul on ida- ja kirdetuule iile kuni 13 meetrit sekundis. Päevaseks maksimaalseks temperatuuriks saab 28 kraadi.

Õhtul on taevas väheses ja vahelduva pilvisusega ning vihma oodata ei ole. Tuul puhub jätkuvalt idakaarest 3-7, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul külmaks ei lähe, sooja on 22 kuni 25 kraadi.

Uus nädal on mõnevõrra vihmasem. Esmaspäeval on Eesti veel kõrgrõhkkonna mõju all ja ilm on päikeseline ning kuiv. Madalrõhkkond aga jõuab siiski lähemale ja toob hoovihma alates teisipäevast. Temperatuur liigub veel aga tõusvas joones nii öösel kui päeval, ja toob päevamaksimumid 30 kraadi ligidale.