Julgeolekustrateegia: Venemaa on valmis sanktsioonidele vastama

Samal ajal seisab dokumendis, et Moskva on jätkuvalt pühendunud poliitiliste vahendite, eeskätt diplomaatia ja rahuvalve mehhanismide kasutamisele rahvusvaheliste ja sisekonfliktide lahendamisel.

Dokument ütleb, et globaalse arengupotentsiaali ümberjagamisel ja maailmakorra uute reeglite kujunemisel suureneb geopoliitiline ebastabiilsus ning süvenevad riikidevahelised vastuolud ja konfliktid. Seejuures püüavad oma juhtpositsiooni kaotavad riigid teistele reegleid ette kirjutada, kasutades pahatahtlikku konkurentsi, rakendades sanktsioone ja sekkudes avalikult suveräänsete riikide siseasjadesse.

See aga viib strateegia autorite hinnangul üldtunnustatud normide ja rahvusvahelise õiguse lõtvumisele, rahvusvaheliste reeglite ja seda tagavate institutsioonide nõrgenemisele või isegi lagunemisele, sõjalis-poliitilise olukorra teravnemisele, prognoositavuse ja usalduse vähenemisele riikidevahelistes suhetes.

Strateegia väidab, et just Venemaa on see, kes püüdleb rahvusvahelise süsteemi säilitamisele.

Venemaa välispoliitika eesmärkidena rõhutab dokument suhete arendamist ja kõikehõlmavat partnerlust Hiinaga ning eriti privilegeeritud partnerlust Indiaga, sealhulgas regionaalse stabiilsuse saavutamiseks Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, mille julgeolek peaks põhinema blokivälisusel.

Venemaa edendab oma huve avakosmoses ja maailmamerel, Arktikas ja Antartkikas, aga ka sõjalis-tehnilises koostöös teiste riikidega, kinnitab dokument.

Julgeolekustrateegia näeb ohuallikana USA-d ja liitlasi

Julgeolekustrateegia mainib ainsa Venemaale ohtu kujutav riigina Ühendriike, selgub värskelt kinnitatud dokumendist.

Kõige enam kasutatakse strateegias võimalikust ohuallikast rääkides väljendit "USA ja liitlased".

Näiteks seisab riigikaitset puudutavas osas, et USA kesk- ja lühimaarakettide kavandatav paigutamine Euroopasse ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda kujutab endast ohtu strateegilisele stabiilsusele ja rahvusvahelisele julgeolekule.

Lisaks väljendatakse dokumendis seisukohta, et USA ja liitlased ründavad aktiivselt vene traditsioonilisi vaimseid, moraalseid ja kultuurilis-ajaloolisi väärtusi. Selle nimel tegutsevad ka välismaised valitsuvälised organisatsioonid ja usuühingud, äärmuslikud ja terroristlikud ühendused.

"Nad avaldavad informatiivset ja psühholoogilist mõju indiviidi, rühma ja ühiskonna teadvusele, levitades sotsiaalseid ja moraalseid hoiakuid, mis on vastuolus Venemaa Föderatsiooni rahvaste traditsioonide, veendumuste ja uskumustega," märgib dokument.

Venemaa õigusteabe portaalist ilmnes laupäeval, et president Vladimir Putin on allkirjastanud korralduse riikliku julgeolekustrateegia kinnitamiseks. Dokumendis loetletakse Venemaa riiklikud huvid, eesmärgid ja tegevused riikliku julgeoleku tagamiseks.