Filipiinidel kukkus alla sõjaväelennuk, 17 inimest sai surma

Transpordilennuk C-130 Hercules, mille pardal oli 92 inimest, kukkus alla Jolo saare Sulu provintsis maandumiskatsel, ütles kaitseminister Delfin Lorenzana.

Seni on põlevast vrakist päästetud 40 vigastatud ja kätte saadud 17 surnukeha.

Relvajõudude ülem kindral Cirilito Sobejana ütles, et lennuk, mille pardal olid peamiselt sõjaväelased, kukkus alla, sest ei tabanud maandumisrada. Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kell 11.30.

"Päästjad on sündmuspaigal, me palvetame, et suudame rohkem elusid päästa," ütles Sobejana.

Rusudest välja toodud 40 inimest toimetati 11. jalaväediviisi haiglasse, lisas ta.

Õhujõudude pressiesindaja kolonelleitnant Maynard Mariano ütles, et õnnetuse põhjust hakatakse uurima, kuid esialgu on tähtsamad päästetööd.

Reisijate hulgas oli palju äsja sõjaväe algõppe lõpetanuid, kes olid teel Mindanao saarelt Cagayan de Orost moslemi enamusega rahutule Jolo saarele terrorismiga võitlema.

Filipiinide lõunaosassa on paigutatud palju sõjaväelasi, sest seal tegutseb mitu mässuliste rühmitust, teiste hulgas lunaraha eest pantvange võttev Abu Sayyaf.

Filipiinide õhujõud kasutavad lennukeid C-130 sõdurite ja varustuse transpordiks, aga ka humanitaar- ja katastroofiabi kohaletoimetamiseks.

Juunis kukkus öisel treeninglennul alla helikopter Black Hawk, kõik kuus pardal viibinud inimest said surma.