Soomes saab veel ühena viimastest Euroopas jumala pilkamise eest karistada

Soome on üks viimastest riikidest Euroopas, kus saab jumala pilkamise eest karistada, kirjutab Soome ringhääling Yle .

ÜRO inimõiguste komitee on korduvalt juhtinud Soome tähelepanu sellele, et need seadusesätted piiravad sõnavabadust.

Seaduse kohaselt võib Soomes näiteks jumala avaliku solvamise või jumalateenistuse segamise eest määrata rahatrahvi või kuni pooleaastase vangistuse.

Kultuuriuurija Tuomas Äystö sõnul ei ole neid seadusesätteid viimase paarikümne aasta jooksul eriti palju kasutatud, enamasti on menetletud juhtumeid, kus internetis halvustatakse islamit.

Samas hoiatab ta, et enamasti viivad seesugused juhtumid vastupidise tulemuseni. Näiteks kui tuntud poliitik võtab sõna usuvähemuse vastu ja ta süüdi mõstetakse, leiab see laia kajastamist ja ta saab sõnavabaduse märtri oreooli. Nii juhtus näiteks Perussuomalaiste (Põlissoomlased) poliitiku Jussi Halla-Aho puhul, kes sai laiemalt tuntuks pärast seda, kui nimetas oma blogis islamit pedofiili-religiooniks ja sai selle eest trahvi. Juhtumit kajastati laialt meedias.