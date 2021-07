Esmaspäeval on mõnel pool oodata hoovihma

Öö vastu esmaspäeva on selge või vähese, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta öö. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi juurde, rannikualad on soojemadki.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, siin-seal ka täiesti selge taevaga ning suuremat sadu ei ole. Puhub nõrk idakaare tuul ning temperatuur tõuseb 20 kuni 23 kraadini.

Päeval on üldiselt vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 8, tugevamaid iile on kuni 12 meetrit sekundis. Maksimaalseks õhutemperatuuriks kujuneb 29 kraadi, samas rannikul võib kohati olla 22 kraadi.

Õhtul püsib taevas mitmeis paigus vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades on hoovihma. Idakaare tuul valitseb 3 kuni 7 meetrit sekundis, sooja saame 22 kuni 25 kraadi.

Teisipäevalgi on mitmel pool hoovihma, tihedam on sadu just Lääne-Eestis. Neljapäevast alates on sama seis ehk hoovihma on mitmel pool ja lisandub äikeseoht. Reedel on sadu kohati tugev, sajab rahet ja on ka äikest.

Temperatuur päevasel ajal püsib kõrvetav, nädala teises pooles kerkib pisut üle 30 kraadi.