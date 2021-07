Leedus peeti kinni ligi 280 Valgevenest saabunud migranti

Laupäeval peeti kinni 116 ja pühapäeval 160 illegaali, kellest valdav osa ületas piiri Druskininkai rajoonis.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko on öelnud, et Valgevenel ei ole lääne sanktsioonide tõttu raha ega võimalust illegaalsete migrantide kinnipidamiseks.

Leedu piirivalve on varem teatanud, et migrandid räägivad sama juttu – et nad õppisid Grodna kõrgkoolides ja kuna Valgevene kehtestas hiljuti üliõpilastele uued maksud, pidid nad sealt lahkuma.

Leedu on migrantide jaoks tee Lääne-Euroopa riikidesse, kõige sagedamini Saksamaale.

Sel aastal on püüdnud Valgevenest Leetu jõuda 1098 migranti ehk pea 12 korda rohkem kui eelmisel aastal kokku. Peamiselt on tegu Afganistanist, Kamerunist, Iraagist ja Süüriast pärit inimestega, paljud neist on dokumentideta.

Leedu on välja kuulutanud eriolukorra.