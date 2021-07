Kohus tühistas Toompea meeleavaldusele muusikuid kutsunud naise trahvi

"Aitasime saavutada kohtus PPA üle olulise võidu. Sai kinnitust, et PPA trahvis noorest emast muusikut ebaseaduslikult lihtsalt selle eest, et ta kutsus teisi muusikuid meeleavaldusele musitseerima," kirjutas Varro Vooglaid sotsiaalmeedias.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles, ERR-ile, et kohtuväline menetleja koostas 9. aprillil väärteoprokolli ja määras Emma Johanna Lepasoole trahvi, kuna ta postitas Facebookis "Muusikute infovahetus" grupis üleskutse 7. aprillil toimunud avaliku koosoleku kohta, kutsudes inimesi Toompeale ühinema koosolekuga ning koos esitama professionaalset emakeelset muusikat kodanikualgatusel toimuval üritusel.

"Kohus tühistas kohtuvälise menetleja poolt Emma Johanna Lepasoole määratud trahvi 160 eurot. Kohus leidis, et koosolekud Lossi platsil olid toimunud juba mitmed korrad ja on tõendamata, et inimesed kogunesid just E. J. Lepasoo üleskutse tõttu. Lisaks ei vasta väärtoeprotokollis märgitud teo toimepanemise koht tegelikkusele," märkis Siplane.

Varro Vooglaid märkis, et PPA kavatseb Harju maakohtu otsuse riigikohtus vaidlustada.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk seda ERR-ile siiski ei kinnitanud ja ütles, et PPA kaalub otsuse edasi kaebamist.

"Politsei hinnangul rikkus 26-aastane naine 6. aprillil Lossi platsil avaliku koosoleku pidamise nõudeid ning tema suhtes alustati väärteomenetlust. Üldmenetluses määrati talle karistuseks rahatrahv. Isik kaebas otsuse edasi ning maakohus tühistas karistuse. Ootame kohtult motiveeritud otsust ning otsustame oma käitumise pärast kohtu põhjendustega tutvumist," kommenteeris Lukk.

Vooglaiu sõnul jätkab SAPTK suuremate toetajate otsimist, et käivitada oma õiguskeskuse alaline tegevus.