Otse teisipäeval kell 9.30: kuidas vältida finantspettuse ohvriks langemist

Veebiseminaril kõnelevad finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer, politsei- ja piirivalveameti majanduskuritegude büroo juht Leho Laur, pangaliidu juht Allan Parik ning riigiprokurör Sigrid Nurm.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul teevad praegu enim muret läbimõeldud skeemid, kus kelmid asuvad välismaal ja kannatanutelt väljapetetud raha riigist kiirelt välja viivad.

"Praegust olukorda iseloomustab skeemide rohkus. Konkreetsest skeemist sõltumata on oluline, et inimene oskaks end kaitsta. Kõige lihtsam viis selleks on kelmidega vestlusesse mitte asuda ning kahtlane telefonikõne koheselt lõpetada," sõnas Laur.

Sageli esitlevad petturid end telefoni teel pangatöötajatena ja räägivad, et toimunud on mingit sorti küberrünne või inimese kontol märgatakse kahtlast tegevust ning küsitakse kontole ligipääsemiseks vajalikke andmeid.

"Oluline on meeles pidada, et pank ei küsi mitte kunagi inimeselt telefonitsi tema PIN-koode või muid kontole pääsemiseks vajalikke andmeid," märkis pangaliidu juht Allan Parik ja lisas, et see on info, mida telefonikõnes kunagi jagada ei tohi.