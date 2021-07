Küprose ajaloo suurimas maastikupõlengus hukkus neli inimest

"See on üks kõige hävitavam tulekahju, mida me oleme kogenud, kahjuks on ka ohvreid," ütles Küprose president Nicos Anastasiades.

Tugeva tuulega kiiresti laienev põlenguala on haaranud kümme omavalitsuspiirkonda ning hõlmab 50 ruutkilomeetrit Troodose mäestikuregioonis, kus kasvab männimets ja on tiheda taimestikuga võsa.

Anastasiadese kinnitusel toetab riik tulest haaratud piirkondi põlengu kustutamisel ja ülesehituses.

Tulekahjud on tabanud kõige maalilisemaid Küprose mägikülasid. Pealtnägijate sõnul on põlenud mäekülgedel männimetsad ja viljakas aiad muutunud tuhaväljadeks.

"See võtab vähemalt kümme aastat, kui nad uuesti kasvavad," ütles kohalik 70-aastane talunik. "Kõik põles maha."

Hukkunud leiti Limassoli ja Larnaca linnadest põhja pool asuvast Odoust. Egiptuse võimude teatel olid tuleohvrid Egiptuse kodanikud. Pealtnägijate sõnul olevat hukkunud asunud avarii teinud auto lähedal.

Euroopa Komisjoni teatel on Kreeka saatnud oma päästelennukid tulega võitlema ning samuti on oodata Itaalia tuletõrjujate sekkumist. Lisaks on Euroopa Liidu Copernicuse satelliidi vaatlussüsteemid kaasatud hindama kahjustada saanud piirkondi.

Laupäeval süttinud põlengu puhkemise põhjus on teadmata. Küprosel on kuum ilm suvel tavapärane. Küprose politsei teatel küsitlevad nad põlenguga seoses 67-aastast meest.