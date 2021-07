Nigeerias rööviti 150 kooliõpilast

Kaduna osariigis toimunud rünnak baptistlikule keskkoolile toimus öösel, vähemalt 25 õpilast suutis selle käigus ründajate käest põgeneda, ütles kooli esindaja Reutersile.

Internaatkoolis viibis kokku umbes 180 õpilast ning nad kõik valmistusid eksamiteks, rääkis ühe röövitud lapse vanem uudisteagentuurile.

Nigeeria loodeosas tegutsevad relvastatud rühmitused on teinud kooliõpilaste röövimise, kes vabastatakse pärast lunaraha maksmist, endale sissetuleku teenimise allikaks. Eriti rängalt on sellised pantvangistamised tabanud Kaduna osariiki, mille koolidest viisid püssimehed mullu detsembris ära tuhat õpilast. Neist rohkem kui 150 on siiani vangistuses.

Pantvangivõtjad on rünnanud ka teedel liikujaid, elamuid ja isegi haiglaid. Ööl vastu pühapäeva ründasid relvastatud isikud Kaduna põhjaosas ühte haiglat, kust viidi kaasa kuus inimest, sealhulgas ka aastane laps.