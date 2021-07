Pärnu uuenenud rannapromenaad on puhkajaile meele järele

Suvepealinna Pärnu osaliselt uuenenud rannapromenaad ja muudatused rannakaubanduses on puhkajaile meele järele. Aga osale rannakülalistest meeldis esmaspäeval kõige rohkem see, et võrreldes nädalavahetusega oli rahvast palju vähem.

Pärnu rannapromenaadi 2006. aastal rajatud osa sai tänavu uue ilme ja palju paremad võimalused lihtsalt jalga puhata või kohvikus istuda. Selle suve eripära on, et kuna seoses koroonaga võtsid paljud oma puhkuse juba ammu välja, siis rannas käiakse enamasti nädalavahetustel.

"Rahvast on vähem. Muidu väljanägemine on tipp-topp. Ilus on, jah. Aga ilus on siin juba mitmeid aastaid olnud. Meile meeldib," rääkisid tihit Pärnut külastavad Toomas ja Jetzika.

"Mulle väga meeldib. Ja uued putkad on tehtud, siin olid enne sellised koledad. Ja õhtuti siin lambid põlevad ja muusika mängib. Juba selline tunne, nagu Kreekas või kuskil sealkandis oleks. Hakkab Eesti ilmet võtma. Et ei tahagi enam kuskile minna," lausus Sirje.

Teenindajatele on selline päev, kui on pisut vähem rahvast, tõeline kingitus.

"Võib-olla vahel ongi selline tunne, et me oleme ainukesed inimesed siin rannabaaris, kes loodavad, et tuleks pilvine ilm ja võib-olla sajaks ka vihma, et saaks kergemalt hingata. Aga peame vastu ja saame hakkama. Ei ole hullu midagi. Nii et kõik on väga oodatud," ütles teenindaja Hendrik.