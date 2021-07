Teisipäeval tõuseb õhutemperatuur 30 kraadi lähedale

Õhumass on Eesti kohal taas soojenemas. Jahe vesi meie põhjarannikul annab aga märku sellest, et paar päeva tagasi alanud süvaveekerge on sooja pinnavee meie rannalt Soome suuunas kandnud.

Pea terves Euroopas tõusevad praegu päevamaksimumid üle 20 kraadi. Üks päikeselise ilma tegija, kõrgrõhuala asub Loode-Venemaal, teine Vahemerel ning paljudes kohtades on sooja enam kui 30 kraadi. Vihmapilvede tootjaid madalrõhkkondi on Lääne-Euroopas ja Musta mere ääres. Kui Euroopa lääneservas oli niisketel tsüklonitel pigem jahutav mõju, siis Musta mere ääres pigem hävitav mõju, kuna paljudes kohtades paukus ohtlik äike.

Teisipäeval jääb Venemaal olev kõrgrõhuala üsna väheliikuvaks ja Eesti püsib selle suvesoojas lääneservas. Samal ajal nihkub Läänemerelt Baltimaade kohale madalrõhulohk ning mitmel pool sajab selle mõjul hoovihma. Sajupilvi on tihedamalt Lääne-Eestis. Ka äikesevõimalus suureneb.

Öö vastu teisipäeva on Eesti mandriosas sajuta, vastu hommikut suureneb saartel ja läänerannikul hoovihma ja äikese võimalus. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18, Lääne-Eestis kuni 21 kraadi.

Hommikul võib saartel ja läänerannikul sadada hoovihma. Tuul puhub valdavalt kagust 3 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt on sajupilvi Lääne-Eestis, on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25 kuni 29, kohati rannikul ja sajupilvede all 22 kraadi.

Õhtul jääb sajuhooge harvemaks, äikesevõimalus püsib. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 26 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajuvõimalus väheneb, päeval areneb mitmel pool hoovihmapilvi ning on äikeseoht. Õhumass läheb soojemaks: öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 26 kuni 31, kohati rannikul ja sajupilvede all 22 kraadi.

Neljapäeval on sajuhood tugevamad ning äike laialdasem. Ka raheoht suureneb. Nii öö kui päev on kraadi võrra soojemad.

Reede jätkub äikesevihmadega, idas palavus püsib, läänes õhk jaheneb veidi. Laupäeval võib kuumus üle Eesti taas võimust võtta.